Fête du lait bio – Petit dèj’ bio à la ferme Guillac, 12 juin 2022, Guillac.

Fête du lait bio – Petit dèj’ bio à la ferme Les Jardins de Cahéran Cahéran Guillac

2022-06-12 – 2022-06-12 Les Jardins de Cahéran Cahéran

Guillac 56800

Synonyme de partage, de convivialité et d’authenticité, l’opération « Petit dej’ Bio à la ferme » vous invite à découvrir l’agriculture biologique par la face gourmande. Un moment privilégié pour échanger avec les producteurs, découvrir leurs savoir-faire, leurs valeurs et ainsi mieux comprendre l’importance de consommer bio et local. Au programme : petit dej’ Bio à volonté, visite de ferme, jeux pour enfants et marché de producteurs locaux. De 9h à 12h.

fetedulait56@agrobio-bretagne.org +33 2 97 66 88 34

dernière mise à jour : 2022-05-25 par