Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Cette année, la ferme laitière du GAEC Le Feuil participe à la fête du Lait Bio ! A l’occasion, la ferme ouvre ses portes aux visiteurs et les agriculteurs vous partageront leur savoir-faire. Au programme : Visite de l’exploitation, randonnée, Street-art, activité autour des veaux, paniers garnis à gagner et stands de partenaires de la ferme. Un petit déjeuner gourmand composé de produit biologiques locaux est intégré à votre entrée !

https://www.facebook.com/events/778542493111476/?ref=newsfeed



