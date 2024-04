Fête du lait BIO à Louargat visite de ferme et pt’tit dej Louargat, dimanche 2 juin 2024.

Fête du lait BIO à Louargat visite de ferme et pt’tit dej Louargat Côtes-d’Armor

Rendez-vous chez Erwan et Marie Henry, éleveurs et paysans meuniers à la Ferme du Menez Bré à Louargat. Au programme p’tit dej bio et local, visite de l’élevage et de la meunerie, balades découverte de la biodiversité, atelier cuisine participatif, musique et spectacle d’acrobates, etc. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:30:00

fin : 2024-06-02 12:30:00

Rue Poul Morvan, Le Manaty

Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Fête du lait BIO à Louargat visite de ferme et pt’tit dej Louargat a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol