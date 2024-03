Fête du Lac Les Chenevières Putanges-le-Lac, samedi 31 août 2024.

Fête du Lac Les Chenevières Putanges-le-Lac Orne

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES SUR LE SITE

Ouverture de la fête par un apéro concert,

Midi et soir restauration, grillades et buvettes

Activités nautiques

– Location de barques électriques, canoës, paddles

– Promenades en Bateau Val d’Orne (en fonction du niveau d’eau du lac)

– Baignade surveillée l’après-midi

Animations musicales

Divers ateliers :

– Promenades à poneys et en calèche,

– Randonnée pédestre commentée,

– Jeux en bois, jeux de société, démonstration danses, yoga…

– Présentation du matériel, parcours du petit pompier, formations

extincteurs et gestes premiers secours par le Centre de secours de

Putanges,

– Initiation pêche et float tube,

– Découverte activités Paint Ball,

…

Journée clôturée par le tir du feu d’artifice musical sur le lac à partir de 22 h.

Site fermé à la circulation et au stationnement toute la journée du 31 août.

3 parkings gratuits à votre disposition :

P 1 direction des Rotours ; P 2 direction de Ste Croix Sur Orne ; P 3 direction de Rabodanges

Pour les personnes à mobilité réduite, choisir le parking 2 (avec navette) situé route de Ste Croix.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-08-31

Les Chenevières Lac de Rabodanges

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie office.tourisme@cdcvaldorne.fr

