Fête du Lac Orthez, 11 juin 2022, Orthez.

Fête du Lac Base de Loisirs Avenue Marcel Paul Orthez

2022-06-11 – 2022-06-11 Base de Loisirs Avenue Marcel Paul

Orthez Pyrénées-Atlantiques

De 9h à 12h30 – Les olympiades du lac : Défi sportif en équipe et en famille : course à pied, tir à l’arc, football, handball, pétanque, tennis de table, escalade, kayak.

À 12h30 : Remise des prix.

De 13h à 19h – Jeux pour tous : Paintball, escalade, trampolines, accrobranche, jeux en bois, jeux gonflables, balades à poney, vélos électriques, pédalos.

Initiations au sport et aux gestes de premiers secours

A partir de 14h: Chants/danses béarnais, initiation aux échasses

De 19h à 23h30 – Marché de producteurs de pays animé par le groupe musical Jamais deux sans trois en partenariat avec la chambre d’agriculture.

À 23h – Feu d’artifice

+33 5 59 60 55 06

