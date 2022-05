Fête du lac Hourtin Hourtin Catégories d’évènement: 33990

Hourtin

Fête du lac Hourtin, 25 juin 2022, Hourtin. Fête du lac Hourtin

2022-06-25 – 2022-06-26

Hourtin 33990 Samedi 25 : Toute la journée, exposition de bateaux. De 9h à 11h : concours de pêche pour les enfants à l’île aux enfants. De 10h à 20h : stands des savoirs faire mèdocains. De 10h à 13h30 : jeux anciens en bois. 10h30 : démonstrations de chiens de sauvetage à la jetée du port. De 13h à 16h : régate hourtinaise et sortie rallye bateaux. De 15h à 18h30 : jeux anciens en bois. De 15h à 17h : animation musicale à la cornemuse. 17h : démonstrations de chiens de sauvetage à la jetée du port. 19h : repas chez les commerçants du port avec animation musicale. 22h : cabaret de Couquêques à l’île aux enfants ( tarif 5,00€). Evolutions d’hydravions durant tout le week-end ( sous réserve de faisabilité).

Dimanche 26 : De 16h à 17h : défilé de bateaux décorés. 18h : remise des prix des bateaux décorés.

Plus d'infos : http://mairie-hourtin.fr/agenda/

