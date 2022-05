Fête du lac Guerlédan Guerlédan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guerlédan

Fête du lac Lac de Guerlédan Anse de Landroannec Guerlédan

2022-05-15 – 2022-08-15

En plein Air, grande journée d'animation pour tous où sport, culture, animations ludiques et musique se succèdent pour répondre aux attentes des familles ou de groupes d'amis. guerledanfetedulac@gmail.com +33 7 82 37 77 80

