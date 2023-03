Fête du Lac Éguzon-Chantôme Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme

Indre Dans le cadre de la fête du Lac, plusieurs animations sportives seront organisées. :initiation Baby ski, baptêmes de jet ski, régate de voile, paddle etc… En fin de soirée feu d’artifice tiré sur le lac et visible des 3 plages Des animations sportives et des initiations seront organisées sur et autour du Lac d’Éguzon. +33 2 54 47 24 51 ©fêtedulac

