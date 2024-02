Fête du Lac Éguzon-Chantôme, dimanche 21 juillet 2024.

Fête du Lac Éguzon-Chantôme Indre

Des animations sportives et des initiations seront organisées sur et autour du Lac d’Éguzon.

Dans le cadre de la fête du Lac, plusieurs animations sportives seront organisées. initiation Baby ski, baptêmes de jet ski, régate de voile, paddle etc… En fin de soirée feu d’artifice tiré sur le lac et visible des 3 plages EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:00:00

fin : 2024-07-21 23:00:00

Éguzon-Chantôme 36190 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Fête du Lac Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Creuse