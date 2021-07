Saint François Longchamp Saint François Longchamp Saint-François-Longchamp, Savoie Fête du Lac du Loup Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Savoie

Fête du Lac du Loup Saint François Longchamp, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint François Longchamp. Fête du Lac du Loup 2021-07-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-10 18:00:00 18:00:00 Montaimont Lac du loup

Saint François Longchamp Savoie Saint François Longchamp Savoie Après-midi festif au lac du Loup.

Tournoi de Mölkky

Fabrication de cerf-volants

Atelier Sable magique

Buvette, sandwichs et pizzas, animation musicale

info@saintfrancoislongchamp.fr +33 4 79 59 10 56 http://saintfrancoislongchamp.com/

