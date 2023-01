Fête du Lac Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Catégories d’Évènement: Chemillé-sur-Indrois

Indre-et-Loire

Fête du Lac Chemillé-sur-Indrois, 8 juillet 2023, Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois. Fête du Lac Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

2023-07-08 07:30:00 – 2023-07-08 02:00:00 Chemillé-sur-Indrois

Indre-et-Loire Chemillé-sur-Indrois Fête annuelle, brocante (7h30 – 18h), manèges pour enfants. Repas possible le midi, animations. Dîner spectacle, feux d’artifice et soirée dansante. Fête annuelle, brocante (7h30 – 18h), manèges pour enfants. Repas possible le midi, animations. Dîner spectacle, feux d’artifice et soirée dansante. cl.donay@gmail.com +33 6 08 58 54 56 https://www.chemillesurindrois.fr/ Freepik

Chemillé-sur-Indrois

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Chemillé-sur-Indrois, Indre-et-Loire Autres Lieu Chemillé-sur-Indrois Adresse Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Ville Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois lieuville Chemillé-sur-Indrois Departement Indre-et-Loire

Fête du Lac Chemillé-sur-Indrois 2023-07-08 was last modified: by Fête du Lac Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois 8 juillet 2023 Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois, Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire