Fête du Lac Chaillac, 6 août 2022, Chaillac.

Fête du Lac

Lac de la Rochegaudon Chaillac Indre Destination Brenne

2022-08-06 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-06

Chaillac

Indre

Chaillac

Tout le week-end, une fête foraine sera présente sur le site de la Rochegaudon !

– Dès 13:30, un tournoi de pétanque en doublette est organisé par l’association

Inscriptions dès 13:00, à la clé, plus de 1000€ de gains

– Le FCMO vous entraînera dans des matchs endiablés de Beach Soccer à partir de 15 h

– Familles Rurales, le Club de Judo et le club minéralogique vous réservent également de nombreuses surprises à partir de 15h

– En début de soirée, de nombreux producteurs locaux vous convient pour un marché. Restauration sur place possible

– À 18:00, sonnera le départ de la randonnée semi-nocturne, au choix 2 parcours : 10km et 15km.

– À 23:00 sera tiré le traditionnel feu d’artifice sur le lac

– Dès minuit, l’ALEA vous fera danser jusqu’au bout de la nuit grâce à leur bal gratuit.

La Mairie de Chaillac ainsi que les associations communales vous convient à leur traditionnelle fête du Lac ! Cette année, des animations seront proposées aux visiteurs tout au long de la journée. En soirée, un feu d’artifice suivi d’un bal clôtureront cette belle fête.

chaillac.mairie@wanadoo.fr +33 2 54 25 74 26 http://chaillac36.fr/

