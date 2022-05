Fête du lac Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Fête du lac Carcans, 31 juillet 2022, Carcans. Fête du lac Place du Pole Avenue de Maubuisson Carcans

2022-07-31 09:30:00 – 2022-07-31 00:00:00 Place du Pole Avenue de Maubuisson

Carcans Gironde La fête du lac de Carcans est le temps fort de vos vacances à Carcans-Maubuisson. Petits et grands profiteront de nombreuses activités gratuites. Au programme, aventure dans la forêt (sans les parents), tennis à Maubuisson, un tour de canoë, un pique nique au bord du lac de carcans, une balade en bateau ou encore pour les plus petits un tour de baby-ski à Bombannes. L’occasion également, en fin d’aprés-midi de déguster la fameuse glace de maubuisson en suivant la bandas qui déambule dans les rues. On pense au dress-code “rose” pour profiter du magnifique feu d’artifice musical tiré sur la plage de maubuisson. Ce soir, c’est la fête et l’occasion de danser sur la place du pôle. La fête du lac de Carcans est le temps fort de vos vacances à Carcans-Maubuisson. Petits et grands profiteront de nombreuses activités gratuites. Au programme, aventure dans la forêt (sans les parents), tennis à Maubuisson, un tour de canoë, un pique nique au bord du lac de carcans, une balade en bateau ou encore pour les plus petits un tour de baby-ski à Bombannes. L’occasion également, en fin d’aprés-midi de déguster la fameuse glace de maubuisson en suivant la bandas qui déambule dans les rues. On pense au dress-code “rose” pour profiter du magnifique feu d’artifice musical tiré sur la plage de maubuisson. Ce soir, c’est la fête et l’occasion de danser sur la place du pôle. La fête du lac de Carcans est le temps fort de vos vacances à Carcans-Maubuisson. Petits et grands profiteront de nombreuses activités gratuites. Au programme, aventure dans la forêt (sans les parents), tennis à Maubuisson, un tour de canoë, un pique nique au bord du lac de carcans, une balade en bateau ou encore pour les plus petits un tour de baby-ski à Bombannes. L’occasion également, en fin d’aprés-midi de déguster la fameuse glace de maubuisson en suivant la bandas qui déambule dans les rues. On pense au dress-code “rose” pour profiter du magnifique feu d’artifice musical tiré sur la plage de maubuisson. Ce soir, c’est la fête et l’occasion de danser sur la place du pôle. Jean Bottaro

Place du Pole Avenue de Maubuisson Carcans

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Carcans, Gironde Autres Lieu Carcans Adresse Place du Pole Avenue de Maubuisson Ville Carcans lieuville Place du Pole Avenue de Maubuisson Carcans Departement Gironde

Carcans Carcans Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcans/

Fête du lac Carcans 2022-07-31 was last modified: by Fête du lac Carcans Carcans 31 juillet 2022 Carcans Gironde

Carcans Gironde