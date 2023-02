Fête du lac Cadarsac lac de Cadarsac Cadarsac Cadarsac Catégories d’Évènement: Cadarsac

Gironde

Fête du lac Cadarsac lac de Cadarsac, 26 mai 2023, Cadarsac Cadarsac.

2023-05-26 – 2023-05-29

lac de Cadarsac avenue des bergères

Cadarsac

Gironde Cadarsac Marché gourmand le vendredi soir.

4 Courses cyclistes dont le 1er tour de l’avenir Cadarsacais.

Fêtes foraines

concert chaque soir

