Cabannes Cabannes Bouches-du-Rhône, Cabannes Fête du Lac Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabannes

Fête du Lac Cabannes, 28 août 2021-28 août 2021, Cabannes. Fête du Lac 2021-08-28 – 2021-08-28 Lac de Cabannes Chemin des Courses

Cabannes Bouches-du-Rhône 18h : Course Run Color organisée par le Foyer Rural au profit de la Ligue Contre le Cancer. Inscriptions voir affiche spéciale.

19h30 : Soirée animée par Coco Briaval Gipsy Swing.

22h : Petit feu d’artifice. Fête du Lac au plan d’eau communal et Guinguette Lou Cabalac. +33 4 90 90 47 96 18h : Course Run Color organisée par le Foyer Rural au profit de la Ligue Contre le Cancer. Inscriptions voir affiche spéciale.

19h30 : Soirée animée par Coco Briaval Gipsy Swing.

22h : Petit feu d’artifice. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cabannes Étiquettes évènement : Autres Lieu Cabannes Adresse Lac de Cabannes Chemin des Courses Ville Cabannes lieuville 43.85452#4.96814