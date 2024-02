Fête du kouign des Gras Boulangerie au Four et au Moulin Pont-Croix, samedi 17 février 2024.

Ce samedi 17 février, place à la fête du Kouign des gras ! Préparez votre kouign à la maison et venez le faire cuire dans la convivialité à la boulangerie au Four et au Moulin à Pont-Croix.

Refaisons vivre les traditions oubliées, et venez partager vos souvenirs sur le passé du Cap Sizun et de Pont-Croix !

à samedi ! Ken disadorn ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17

Boulangerie au Four et au Moulin 3 place de la république

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne cppontcroix@gmail.com

