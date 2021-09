Fête du Kiwi Le Kiwi (ex-Centre culturel), 15 octobre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Fête du Kiwi

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Le Kiwi (ex-Centre culturel)

Et c’est reparti pour la troisième fête du Kiwi ! Revêtez votre tenue la plus folle et rejoignez-nous pour un voyage onirique en bateau, une séance de yoga ou un atelier d’écriture en famille. Venez donc frissonner avec un hanneton, vous métamorphoser dans un photomaton, goûter une « glace mousse », rencontrer l’équipe autour d’un repas partagé et découvrir l’attachante saison à venir, défier votre vertige avec les circassienn·e·s du Doux supplice, et finir la soirée du samedi sous une boule à facettes ! ### Vendredi 15 octobre **18h45 :** ouverture du bar / grignotage offert en musique **18h45 :** ouverture de l’exposition Univers extraordinaires **20h :** En attendant le grand soir ### Samedi 16 octobre **14h45 :** ouverture de l’exposition Univers extraordinaires **15h :** Bateau **15h > 16h :** ateliers de sérigraphie et d’acroyoga parents-enfants **16h > 18h :** atelier d’écriture parents-enfants **16h30 :** goûter musical avec Zitoune **16h30 :** ouverture des stands (photomaton et sérigraphie, « glace mousse »…) **18h30 :** Bateau **19h30 :** repas partagé **21h :** En attendant le grand soir **22h45 :** boom endiablée avec DJ Boris

Spectacles sur réservation

Retrouvailles, vertige et spectacles

Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



