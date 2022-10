Fête du jumelage Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

Aube Samedi 13 et dimanche 14 mai : AIX EN OTHE – Fête du jumelage. A cette occasion, le Comité accueille les délégations des villes jumelées de Neresheim en Allemagne et de Bagnacavallo en Italie. Le week-end de festivités est ponctué par un repas spectacle le samedi soir et une réception-aubade le dimanche matin. Les festivités sont ouvertes à tous. Informations et réservations pour le repas jumelage.othe@gmail.com jumelage.othe@gmail.com https://jumothe.jimdo.com/ Comité de Jumelage

