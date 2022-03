Fête du jumelage Aix-Villemaur-Pâlis, 14 mai 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Fête du jumelage Aix-Villemaur-Pâlis

2022-05-14 – 2022-05-14

Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Samedi 14 mai : PALIS – Fête du jumelage du Pays d’Othe. Une collaboration avec l’Association Vanne Culture et Loisirs, lors de la foire aux vins et produits des terroirs, va permettre de fêter les 25 ans de la signature du jumelage entre Neresheim et Aix-en-Othe (prévue en 2021) et les 10 ans du jumelage avec Bagnacavallo. Le comité de jumelage organisera le repas du samedi soir sous les barnums sur la place de la mairie. Les mairies des communes jumelées seront présentes pour ces fêtes. Contact : jumelage.othe@gmail.com

