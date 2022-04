Fête du jeux Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Capbreton Landes Capbreton EUR C’est le retour de notre “Fête du jeu”, organisée cette année autour des créateurs de jeux locaux. Découvrez les stands de créateurs locaux avec “Les jeux du lac”, “Yeast Game”, “Ouimba Games” et aussi “l’Académie des abeilles”. Venez vous affronter autour de nos jeux géants, testez nos derniers jeux de plateaux en équipe en ou solo, visitez le ludobus ou créez vos propres jeux de société.

Participez également à notre tirage au sort et tentez de gagner des chèques LIRE. Animations tout au long de la journée et vente de gâteaux et boissons au profit de l'Association des parents d'élèves de Saint-Exupéry (APE).

landes_atlantique_sud

