Fête du jeu – VR : Keep talking and nobody explodes Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 29 mai 2024.

Fête du jeu – VR : Keep talking and nobody explodes Un joueur est piégé dans une pièce avec une bombe à retardement qu’il doit désamorcer. Mercredi 29 mai, 14h00 Médiathèque José Cabanis

Mercredi 29 mai 14h-17h

Un joueur est piégé dans une pièce avec une bombe à retardement qu’il doit désamorcer. Les autres joueurs sont les Experts qui doivent donner les instructions pour désamorcer la bombe en déchiffrant les informations trouvées dans le Manuel de désamorçage de bombe. Mais il y a un piège : les experts ne peuvent pas voir la bombe, alors tout le monde devra communiquer – et vite !

à partir de 13 ans

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

@telier numérique Tout public