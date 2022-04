Fête du jeu Villefranche-de-Panat, 23 avril 2022, Villefranche-de-Panat.

Fête du jeu Villefranche-de-Panat

2022-04-23 – 2022-04-23

Villefranche-de-Panat Aveyron Villefranche-de-Panat

3 EUR 6ème édition de la Fête du jeu à Villefranche de Panat. Au programme, jeux en bois et valises escape game avec Fêtes vos jeux, jeux coopératifs avec l’association Envie Enjeux et un invité d’honneur pour cette 6ème édition, l’exposition sonore de la Cie rêve en vie pour jouer avec des instruments sonores et lumineux ( piano géant, sample, vélo mélodique…)!!!! Participation: 3€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

6ème Fête du jeu de 14h30 à 18h dans la salle polyvalente. 3€/ pers.

6ème édition de la Fête du jeu à Villefranche de Panat. Au programme, jeux en bois et valises escape game avec Fêtes vos jeux, jeux coopératifs avec l’association Envie Enjeux et un invité d’honneur pour cette 6ème édition, l’exposition sonore de la Cie rêve en vie pour jouer avec des instruments sonores et lumineux ( piano géant, sample, vélo mélodique…)!!!! Participation: 3€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Association PACAP

Villefranche-de-Panat

dernière mise à jour : 2022-01-07 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU