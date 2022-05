Fête du jeu Sundhouse, 10 juin 2022, Sundhouse.

Fête du jeu Sundhouse

2022-06-10 – 2022-06-10

Sundhouse Bas-Rhin Sundhouse

On vous prépare une journée entière de jeux gratuits, pour tout les goûts, pour tous les âges.

Jeux :

– de rôle (sur inscription)

– escape game “mission sorcellerie” (voir notre événement)

– en bois

– géants

– de plateau

– apéro

– de dés

– en famille

– en tournoi

avec des jeux à gagner !

Alors pas d’hésitation et venez pour jouer quelques parties avec nous.

On vous attend nombreux !!

Buvette et tartes flambées (sur réservation)

+33 3 88 57 90 97

Sundhouse

