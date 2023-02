Fête du jeu Salle Victor Hugo, 25 février 2023, Avranches .

Fête du jeu

Place Carnot Salle Victor Hugo Avranches Manche Salle Victor Hugo Place Carnot

2023-02-25 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-25 18:00:00 18:00:00

Salle Victor Hugo Place Carnot

Avranches

Manche

La fête du jeu vous invite à un voyage dans le temps.

Petits et grands de 3 à 99 ans (ou plus), vous êtes les bienvenus pour découvrir gratuitement une multitude de jeux.

Venez vivre des parties endiablées en famille ou entre amis autour des jeux de société traditionnels ou de nouveaux jeux de plateau. Laissez libre court à votre imagination avec les jeux de construction (Kapla, espace Lego…). Défiez-vous aux cartes ou aux échecs.

Exprimez-vous autrement avec les jeux d’imitations (dinette…) ou de rôles.

Les jeux vidéo seront également de la partie et un atelier de fabrication de jouets est aussi proposé.

La fête du jeu vous invite à un voyage dans le temps.

Petits et grands de 3 à 99 ans (ou plus), vous êtes les bienvenus pour découvrir gratuitement une multitude de jeux.

Venez vivre des parties endiablées en famille ou entre amis autour des jeux de société traditionnels ou de nouveaux jeux de plateau. Laissez libre court à votre imagination avec les jeux de construction (Kapla, espace Lego…). Défiez-vous aux cartes ou aux échecs.

Exprimez-vous autrement avec les jeux d’imitations (dinette…) ou de rôles.

Les jeux vidéo seront également de la partie et un atelier de fabrication de jouets est aussi proposé.

+33 2 33 89 29 40 https://www.avranches.fr/agenda/fete-du-jeu/

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches

dernière mise à jour : 2023-02-13 par