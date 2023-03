Fête du Jeu Salle polyvalente Espace Jean Legros Quarré-les-Tombes Catégories d’Évènement: Quarré-les-Tombes

Yonne EUR Fête du Jeu : plusieurs espaces dédiés aux jeux de société, échecs, tarot, créateurs de jeux proposant leurs jeux non encore édités, pétanque. La Compagnie de l’entre deux mondes propose un espace « La Ducasse sonore » : univers sonore à explorer. ludoquarre@gmail.com Salle polyvalente Espace Jean Legros Rue des Écoles Quarré-les-Tombes

