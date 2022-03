Fête du jeu Salle des Fêtes Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Fête du jeu Salle des Fêtes, 13 mai 2022, Penestin. Fête du jeu

du vendredi 13 mai au samedi 14 mai à Salle des Fêtes

Entre enfants, adultes ou en famille, venez découvrir divers jeux ! ==================================================================== Au programme du vendredi : Jeux, apéritif et gourmandises avec la présence de professionnels du jeu. Au programme du samedi : 10h à 11h30 : Créa-jeu avec Laurence 11h30 à 12h30 : Découverte des échecs avec Pierre 14h à 15h30 : Jeux en folie avec Laurence 15h30 à 17h : concours de puzzles.

Public

Entre enfants, adultes ou en famille, venez découvrir divers jeux ! Au programme du vendredi : Jeux, apéritif et gourmandises avec la présence de professionnels du jeu. Au programme du samed… Salle des Fêtes 138 Avenue du Toulprix 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T21:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 138 Avenue du Toulprix 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Salle des Fêtes Penestin Departement Loire-Atlantique

Salle des Fêtes Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Fête du jeu Salle des Fêtes 2022-05-13 was last modified: by Fête du jeu Salle des Fêtes Salle des Fêtes 13 mai 2022 Pénestin Salle des Fêtes Penestin

Penestin Loire-Atlantique