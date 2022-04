FÊTE DU JEU Saint-Brevin-les-Pins, 21 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

FÊTE DU JEU Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Elle est devenue LE rendez-vous incontournable ludique sur Saint-Brevin : la Fête du Jeu revient le samedi 21 mai !

Une douzième édition qui nous transportera dans l’univers des dragons et des chevaliers !

Pas moins d’un millier de visiteurs petits et grands sont attendus pour cette édition 2022 de la Fête du Jeu.

Organisé par le Pôle Jeunesse de la Communauté de Communes Sud Estuaire, le rendez-vous attire chaque année un public d’amateurs du jeu sous toutes ses formes : de société, stratégiques, surdimensionnés, vidéo…

Parents, enfants, amis ont plaisir à se retrouver le temps d’un après-midi de jeu, toutes générations confondues.

Près d’une quarantaine d’intervenants, bénévoles et professionnels seront présents : associations ludiques, jeunes du territoire, créateurs de jeux, structures enfance…

Rire, concentration, plaisir et convivialité garantis !

Sans oublier un espace restauration, un point vente de jeux et comme chaque année des surprises et des nouveautés vous attendent !

Gratuit et ouvert à tous

Rendez-vous de 14h à 19h à l’Étoile de Jade.

Contact : Pôle Jeunesse (Communauté de Communes Sud Estuaire) 108 av. du Maréchal Joffre – 44250 St-Brevin-les-Pins 02 40 27 29 22 pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr

info@cc-sudestuaire.fr +33 2 40 27 70 12 http://www.cc-sudestuaire.fr/

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

