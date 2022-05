Fête du jeu Saint-Aubin Saint-Aubin Catégories d’évènement: 40250

Saint-Aubin

Fête du jeu Saint-Aubin, 2 juillet 2022, Saint-Aubin. Fête du jeu Saint-Aubin

2022-07-02 – 2022-07-02

Saint-Aubin 40250 EUR Des animations toute la journée : spectacle, jeux de société, jeux géants, lecture… Une manifestation adaptée à tous, dès le plus jeune âge! Des animations toute la journée : spectacle, jeux de société, jeux géants, lecture… Une manifestation adaptée à tous, dès le plus jeune âge! +33 7 50 54 31 54 Des animations toute la journée : spectacle, jeux de société, jeux géants, lecture… Une manifestation adaptée à tous, dès le plus jeune âge! Pixabay – Alice Ponce

Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 40250, Saint-Aubin Autres Lieu Saint-Aubin Adresse Ville Saint-Aubin lieuville Saint-Aubin Departement 40250

Saint-Aubin Saint-Aubin 40250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin/

Fête du jeu Saint-Aubin 2022-07-02 was last modified: by Fête du jeu Saint-Aubin Saint-Aubin 2 juillet 2022 40250 Saint-Aubin

Saint-Aubin 40250