Fête du Jeu, 4 juin 2022, Saint-Affrique
Boulevard Aristide Briand

2022-06-04 – 2022-06-04

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron Saint-Affrique Journée d’animations et de fête autour du jeu : jeux de société, jeux en bois, jeux d’arcades jeux coopératifs, escape game, à consommer sans modération pendant une demi-heure ou toute la journée, entre amis, en couple, en famille… OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

