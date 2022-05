Fête du jeu Rieupeyroux Rieupeyroux Catégorie d’évènement: Rieupeyroux

Fête du jeu Rieupeyroux, 10 juin 2022, Rieupeyroux. Fête du jeu 16 rue droite Rieupeyroux

2022-06-10 – 2022-06-11

16 rue droite Rieupeyroux Aveyron Rieupeyroux Tournoi de jeux vidéos, jeux de société, etc. Animations autour du jeu proposé par les services intercommunaux Espace G. Alauzet et réseau des médiathèques. Espace Gilbert Alauzet et réseau des médiathèques. Programme à venir reseau.mediatheques@ccabsv.fr +33 5 65 65 51 46 https://aveyronbassegalaviaur.fr/que-faire/envie-de-culture/mediatheques OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

16 rue droite Rieupeyroux

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégorie d’évènement: Rieupeyroux Autres Lieu Rieupeyroux Adresse 16 rue droite Ville Rieupeyroux lieuville 16 rue droite Rieupeyroux

Rieupeyroux Rieupeyroux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rieupeyroux/

Fête du jeu Rieupeyroux 2022-06-10 was last modified: by Fête du jeu Rieupeyroux Rieupeyroux 10 juin 2022

Rieupeyroux