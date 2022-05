Fête du Jeu Quarré-les-Tombes, 28 mai 2022, Quarré-les-Tombes.

Fête du Jeu Salle polyvalente Espace Jean Legros Rue des écoles Quarré-les-Tombes

2022-05-28 – 2022-05-28 Salle polyvalente Espace Jean Legros Rue des écoles

Quarré-les-Tombes Yonne Quarré-les-Tombes

EUR Première Fête du Jeu à Quarré-les-tombes ! Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux. Admirez de magnifiques Cerfs-volants et fabriquer le vôtre ! Tombolas ludiques : le mur des surprises, le double-six , le casse-tête et le chamboule-tout !

ludoquarre@gmail.com

Première Fête du Jeu à Quarré-les-tombes ! Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux. Admirez de magnifiques Cerfs-volants et fabriquer le vôtre ! Tombolas ludiques : le mur des surprises, le double-six , le casse-tête et le chamboule-tout !

Salle polyvalente Espace Jean Legros Rue des écoles Quarré-les-Tombes

dernière mise à jour : 2022-04-29 par