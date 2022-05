Fête du jeu Prailles-La Couarde, 21 mai 2022, Prailles-La Couarde.

EUR La ludothèque propose, pour la treizième année, une grande fête du jeu le samedi 21 mai, de 10h à 19h, à la Base de Loisirs du Lambon, à Prailles-La Couarde.

Cette année, elle aura comme thème et fil conducteur l’Asie Orientale.

Le public est d’ailleurs invité à venir costumer.

Différentes animations et stands seront à découvrir, pour tous les âges (de 0 à 120 ans). La base de Loisirs du Lambon proposera tout au long de la journée du tir à l’arc, du pédalo et du canoé.

Un espace thématique autour de l’Asie composé de Playmobil et de déguisements sera mis à disposition ! Vous retrouverez également de l’initiation au Kendo, art martial d’escrime oriental, proposée par le Kendo-Iado club Niortais, de l’initiation au jeu de GO animée par le club de Go de Niort, de l’orgami proposé par l’association Sakura Niort, du jeu de réalité virtuelle par VR68 de Chauray…

