FÊTE DU JEU PIRATES DES CARAÏBES Rue Léon Grandjean Saint-Dié-des-Vosges, mercredi 13 mars 2024.

FÊTE DU JEU PIRATES DES CARAÏBES Rue Léon Grandjean Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Mercredi

Allez de salle en salle, réussissez les jeux et remportez un maximum de pièces d’or vous ouvrant la boutique de souvenirs PIRATES ! Venez vite vous inscrire pour jouer entre petits et grands, à partir de 6 ans. Venez déguisé en pirate pour remporter des points bonus.

Boissons et gâteaux des Caraïbes en vente sur place.

En présence d’un sosie de Jack Sparrow.Tout public

2 EUR.

Début : 2024-03-13 10:00:00

fin : 2024-03-13 16:00:00

Rue Léon Grandjean Centre Social Lucie Aubrac

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

