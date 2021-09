Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Fête du jeu Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fête du jeu Paimpol, 12 septembre 2021, Paimpol. Fête du jeu 2021-09-12 14:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 Rue de Cruckin Espace Simone Veil

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol Venez jouer ! Plusieurs jeux vous seront proposés : enquête policière, art du cirque, motricité… Pass sanitaire demandé. +33 2 96 55 31 74 Venez jouer ! Plusieurs jeux vous seront proposés : enquête policière, art du cirque, motricité… Pass sanitaire demandé. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

