Bas-Rhin Venez découvrir ou redécouvrir l’univers du jeu de société ! Jeux de plateaux, jeux du monde, jeux géants, jeux classiques, jeux de cartes ou espace petite enfance, c’est à vous de choisir.

Cet événement sera l’occasion, pour toutes les générations, de passer un moment convivial, de faire des rencontres et surtout de s’amuser !

Les jeux seront proposés tout au long de l’après-midi de 14h à 18h et seront rythmés par des temps forts avec des lots à gagner.

La fête du jeu s'adresse à tous, enfants, jeunes, adultes et seniors ! Venez en famille ou entre amis, partager et transmettre le temps d'un après-midi, votre passion du jeu. Entrée libre, buvette.

