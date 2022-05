Fête du jeu Nay, 21 mai 2022, Nay.

Fête du jeu Nay

2022-05-21 – 2022-05-21

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 La deuxième fête du jeu est de retour à Nay. Tout le monde est invité à venir jouer. Il y en aura pour tous les goûts : jeux de société, jeux d’énigmes, d’adresse et d’équilibre, parcours de motricité pour les plus jeunes, etc.

Les différentes animations sont proposées en partenariat avec la mairie de Nay par la Ludothèque, la Maison de l’Ado du Pays de Nay, les clubs d’échecs, de bridge et de go, les associations Rêves de ludique et Palabrart.

Repli salle Petit Boy en cas de pluie.

+33 5 59 61 90 30

