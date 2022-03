Fête du jeu Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Fête du jeu

du vendredi 6 mai au samedi 7 mai à Ludo-Médiathèque

du vendredi 6 mai au samedi 7 mai à Ludo-Médiathèque

**La ludomédiathèque organise une nouvelle édition de la Fête du jeu!** **Samedi 7 mai de 10h à 18h** Petits et grands pourront découvrir le jeu sous toutes ses formes: * Jeux vidéo * Jeux de rôle (pensez à vous inscrire) * Parcours motricité * Jeux de société * Jeu de piste (pensez à vous inscrire) * Vide-grenier geek * Jeux surdimensionnés **Vendredi 6 mai de 19h à 1h du matin** Soirée Jeux en famille spéciale à l’occasion de la Fête du jeu: * Jeux vidéo * Jeux de rôle (pensez à vous inscrire) * Parcours motricité * Jeux de société **Gratuit, ouvert à tous.** Accès selon les règles sanitaires en vigueur

Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon Palmer Gironde

2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T23:59:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00

