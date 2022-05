FÊTE DU JEU LAVAL 2022 Laval, 7 juin 2022, Laval.

FÊTE DU JEU LAVAL 2022 Laval

2022-06-07 – 2022-06-11

Laval Mayenne Laval

Fête du jeu organisée chaque année début juin par un collectif d’associations locales avec le soutien de la Ville de LAVAL dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu.

La Fête du jeu est un événement culturel et familial gratuit ouvert à tous. Elle se déroulera pour son 20ème anniversaire du mardi 7 au samedi 11 juin 2022 sur différents lieux LAVAL et le samedi 11 principalement sur le parvis du Château-Neuf, la promenade Anne d’Alègre et le jardin de la Perrine de Laval.

Au programme : jeux en bois, jeux vidéo en réseau, jeux du cirque, jeux de plateau, jeux de plein air, jeux de figurines, jeux sportifs et jeux musicaux … tout pour vous faire passer un bon moment ludique en famille !

Entrée gratuite

FÊTE DU JEU LAVAL

http://fetedujeu53.fr/

Laval

