Launaguet, le samedi 14 mai à 14:00

Après deux ans de mise en sommeil en raison de la crise sanitaire, la mairie est heureuse de vous convier au grand retour de la Fête du jeu à Launaguet! Les personnels du service animation de la Ville organisent un après-midi entièrement gratuit de jeux à partager en famille. Sur le thème cette année des « jeux télévisés », avec des animations autour de Fort Boyard, du Juste prix ou encore de La famille en or, les enfants et grands enfants pourront découvrir le jeu sous toutes ses formes: jeux de société, de plein air, traditionnels en bois, jeux sportifs, etc. Les personnels du service animation organisent un après-midi consacré aux jeux sous toutes ses formes. Launaguet Launaguet Launaguet

