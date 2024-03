Fête du jeu Parc des sports Lambesc, samedi 1 juin 2024.

La fête du jeu rend hommage au jeu sous toutes ses formes, des jeux surdimensionnés aux jeux de société et de plateau. Les jeux collaboratifs sont mis à l’honneur pour donner l’occasion au public de découvrir et de jouer ensemble.

La MJC et le Comité des Fêtes de Lambesc ont décidé de s’associer cette année afin d’offrir,

toujours en lien avec la fête des sports, une plus grande diversité et plus de jeux.

Les plateaux de jeux seront déployés en extérieur si la météo le permet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Parc des sports 2 Avenue Leo Lagrange

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cofals.com@cofals.com

