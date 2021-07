Montmorency Montmorency Montmorency, Val-d'Oise Fête du jeu – La quête du roi Ludik Montmorency Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Fête du jeu – La quête du roi Ludik Montmorency, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montmorency. Fête du jeu – La quête du roi Ludik 2021-07-03 – 2021-07-03 La Briqueterie 6 avenue de Domont

Montmorency Val-d’Oise Montmorency Après un an d’absence, la Fête du Jeu revient le samedi 3 juillet à La Briqueterie. Un parcours scénarisé avec épreuves ludiques à faire en famille ou entre amis ! +33 1 39 89 60 67 https://www.ville-montmorency.fr/node/2343 dernière mise à jour : 2021-06-04 par Val d’Oise Tourisme

