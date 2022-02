Fête du jeu Jardin botanique de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Fête du jeu Jardin botanique de Tourcoing, 21 mai 2022, Tourcoing. Fête du jeu

Jardin botanique de Tourcoing, le samedi 21 mai à 14:00

Une Fête mondiale du jeu aux couleurs de Lille 3000 sous le signe de la nature ! Pour l’occasion, la ludothèque s’invite au Jardin botanique. Nous vous y attendons pour jouer et partager des rires et de la bonne humeur. Au programme : le jeu Bloom game*, des jeux surdimensionnés, de plateau, d’ambiance, de réalité augmentée, d’adresse, pour que chacun y trouve son bonheur. Dans le cadre de Utopia – Lille 3000. * Jeu de construction géant permettant de créer une œuvre collective d’inspiration végétale [Bloom game](https://www.flickr.com/photos/electroni-k/albums/72157666088258767)

Entrée libre.

La ludothèque s'invite au Jardin botanique pour une Fête mondiale du jeu aux couleurs de Lille 3000, sous le signe de la nature, du rire et de la bonne humeur !

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T19:00:00

