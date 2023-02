FÊTE DU JEU – FORT BOYARD Rue Léon Grandjean Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges La fête du jeu du Centre Social KELLERMANN fait son grand retour.

Gratuite et ouverte à tous ; en famille, entre amis ou seul, venez vite vous inscrire pour profiter d’une magnifique aventure sur le thème de Fort Boyard.

De nombreuses surprises vous attendent dans une ambiance festive.

Il est fortement conseillé de s'inscrire. +33 3 29 55 02 53

