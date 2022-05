Fête du jeu et du respect Tonneins, 11 juin 2022, Tonneins.

Fête du jeu et du respect

2022-06-11

Tonneins Lot-et-Garonne

Comme chaque année, la fête du JEU est une manifestation citoyenne au profit des écoles publiques de la ville, avec le soutien des enseignants, et APE de la ville, ainsi que de la Mairie de Tonneins.

– 100% des bénéfices sont reversés aux 6 écoles et au collège à parts égales.

– Nouveauté à partir de cette année, la fête du jeu s’ouvre au projet de l’année porté par les écoles, à savoir pour cette année celui du RESPECT.

– Le centre social le Point Commun Ville de Tonneins sera aussi de la partie avec le concert habitants et le chanteur Olivier Daguerre.

– Enfin, une surprise vous attend, il y aura carrément un petit TRAIN touristique pour faire le tour de la ville et découvrir les productions réalisées tout au long de l’année sur le thème du respect.

– Dès 12h (pique-nique partagé) et ouverture des jeux à 14h.

Fête du Jeu et du respect.

+33 5 53 84 42 65

Amicale Laique

Place Zoppola Jardin Public Tonneins

