2022-06-04 13:00:00 – 2022-06-04 19:00:00

Rendez-vous le samedi 4 juin de 13h00 à 19h00 pour la grande fête du jeu en famille ) Anizy-le-Grand à l'Espace Enfance & Jeunesse intercommunal, situé rue Pierre Brossolette. Plus de 25 activités, ateliers et spectacles pour retrouver votre âme d'enfant ! Jeux gonflables, Légo géant, jeux picards, coin lecture, tir à l'arc, ateliers Montessori… Informations au 03 23 80 18 13

