Fête du Jeu Parc Port Breton Dinard, samedi 25 mai 2024.

Cette journée gratuite consacrée au jeu, activité ludique mais aussi outil d’apprentissage et de transmission du savoir, rend hommage au jeu sous toutes ses formes, des jouets aux jeux de société, qu’ils s’exercent en intérieur ou en plein air.

Retrouvez jeux de société, jeux d’adresse et activités sportives proposées par le CCAS et le collectif d’association et les structures locales dans le Parc de Port-Breton, pour un après-midi convivial qui ravit petits et grands !

Programme susceptible de connaître des modifications ou d’annulation en cas d’intempérie.

samedi 25 mai 14H à 18H

Parc Port Breton

Entrée gratuit .

Parc Port Breton 2 Rue de l’Isle Celée

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00



