Fête du jeu de société Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Fête du jeu de société Cany-Barville, 20 mars 2022, Cany-Barville. Fête du jeu de société Salle du bailliage de Caux Place Huit Mai 1945 Cany-Barville

2022-03-20 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00 Salle du bailliage de Caux Place Huit Mai 1945

Cany-Barville Seine-Maritime La fête du jeu de société est ouverte à tout public, de 3 à 99 ans, de 14h30 à 18h à la salle du bailliage de Caux.

Organisée par le conseil municipal des enfants et l’association ASCALUD. De très nombreux jeux de société (de rôle, de stratégie, de cartes, d’adresse, d’échecs…) seront mis à disposition des joueurs. Entrée libre . La fête du jeu de société est ouverte à tout public, de 3 à 99 ans, de 14h30 à 18h à la salle du bailliage de Caux.

Détails Catégories d’évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Autres Lieu Cany-Barville Adresse Salle du bailliage de Caux Place Huit Mai 1945 Ville Cany-Barville lieuville Salle du bailliage de Caux Place Huit Mai 1945 Cany-Barville Departement Seine-Maritime

Cany-Barville Seine-Maritime