Fête du jeu dans les Hauts du Perche TOUROUVRE, 1 mars 2023, Tourouvre au Perche .

Fête du jeu dans les Hauts du Perche

2023-03-01 13:30:00 – 2023-03-01 16:30:00

La ludothèque des Hauts du Perche en partenariat avec le Club ados organisent la fête du jeu avec différents espace de jeu (jeux en bois, de construction et d’adresse, jeux de sociétés pour tous, espace bébé, petite enfance et enfance, espace vidéos …). Tout public, gratuit et libre accès. Voir le programme :

-Mercredi 1er mars de 14h à 18h : ouvert en priorité aux familles avec enfants et accueil de loisirs

-Jeudi 2 mars de 9h30 à 12h : ateliers motricité, sensorielles et autres. pour les écoles maternelles, parents avec jeunes enfants, assistantes maternelles et crèches.

-Jeudi 2 mars de 13h30 à 16h30 : temps spécial avec les associations, structures et autres groupes.

-Vendredi 3 mars de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, ateliers spéciaux, escape game, kapla et autres pour les écoles élémentaires

-Vendredi 3 mars de 16h30 à 22h, tout public

-Samedi 4 mars de 14h à 18h après midi tout public. Libre accès.

