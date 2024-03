Fête du jeu dans les Hauts du Perche TOUROUVRE Tourouvre au Perche, mercredi 13 mars 2024.

Fête du jeu dans les Hauts du Perche TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne

La ludothèque des Hauts du Perche, en partenariat avec le Club ados et les médiathèques, organise la Fête du Jeu. Différents espaces seront aménagés tels que Petite Enfance, Jeu d’enquête, Jeux surdimensionnés, Jeux vidéo, Jeux d’imitation, Jeux de construction, Jeux de société, Structures de motricité, Coin médiathèque, Bus des familles et Espace de Vie Sociale.. Avec la participation du bus des familles.

Tout public, gratuit et libre accès.

Le mercredi matin petite enfance, crèches, assistantes maternelles, familles avec enfants de 0 à 3 ans.

Le mercredi après-midi familles avec enfants et centres de loisir.

.

Le jeudi matin écoles maternelles.

Le jeudi après-midi associations, structures et autres groupes.

Le vendredi fin d’après-midi tout public.

Le vendredi soir soirée ados adultes avec jeux divers et enquête spéciale sur inscription.

Le samedi tout public avec buvette et gouter.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 13:30:00

fin : 2024-03-13 18:00:00

TOUROUVRE Salle Zunino

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

L’événement Fête du jeu dans les Hauts du Perche Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2024-03-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche