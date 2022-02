Fête du jeu Corbigny, 28 mai 2022, Corbigny.

Fête du jeu Corbigny

2022-05-28 – 2022-05-28

Corbigny Nièvre

Le Centre Culturel de Corbigny organise cet événement toute la journée ! Petits et grands venez vous amuser à nos côtés entre amis, en famille ! De nombreux grands jeux, jeux de société animés par des intervenants et par l’équipe d’animation du Centre Social et Culturel du Pays Corbigeois.

+33 3 86 20 06 78

